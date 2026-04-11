«Нормальные люди в Монако не живут»: Милонов позвал Боню обратно в Россию
Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи и вопросам отцовства Виталий Милонов призвал телеведущую Викторию Боню вернуться обратно в Россию.
До этого блогер выступила с резкой критикой в адрес депутата. Она публично подвергла сомнению его компетентность, поставив под вопрос целесообразность его пребывания на столь высоком посту.
Так, телеведущая напомнила о резких репликах Милонова в адрес российских женщин, которые посещают Дубай, и упомянула оскорбления, направленные в сторону певицы Ольги Серябкиной.
Парламентарий не остался в стороне и ответил на критику от блогера. Он добавил, что «обличать грех — его христианский долг». По словам депутата, России не нужны «подобные нравственные ориентиры».
Ранее Милонов также утверждал, что подход к празднованию 8 Марта, при котором женщины хотят получить презенты, а мужчины рады «бросать деньги», служит примером «проституточных отношений».