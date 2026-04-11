Пьер Нарцисс оказался богачом. Война за наследство началась

После скоропостижной смерти популярного певца Пьера Нарцисса прошло уже несколько лет, но история его семьи продолжает обрастать громкими деталями. Неожиданное появление молодого человека из Камеруна, назвавшегося внебрачным сыном артиста, перевернуло жизнь вдовы и дочери. Сейчас этот наследник устраивает публичные скандалы, требует деньги и даже успел побывать в изоляторе. Подробности - в нашей статье.

Трагедия в больнице: как ушел артист

21 июня 2022 года для поклонников и родных Пьера Нарцисса наступил тяжелый день. Певец скончался в возрасте 45 лет. По словам его дочери, врачи проводили операцию на почке, но сердце пациента не выдержало испытаний.

Бывшая жена артиста Валерия позже уточнила в интервью: во время хирургического вмешательства медики ввели Пьера в искусственную кому. В официальном заключении причиной смерти назвали острую почечную недостаточность. Для близких этот удар судьбы стал полной неожиданностью.

При жизни Пьер Нарцисс часто вел разговоры, которые тогда казались странными. Он не раз обращался к жене и дочери с одной и той же фразой, мол, «если со мной что-то случится, знайте: в Камеруне есть земли, дома, бизнес».

Мужчина записывал адреса, подробно объяснял, где что находится. Как выяснилось позже, на родине у певца действительно имелась чайная плантация и дом. Никто из родных не придал этим словам значения, посчитав их обычными планами на будущее. Но после смерти артиста загадки начали раскрываться.

«У Пьера была там своя чайная плантация и, соответственно, дом», - подтвердил бывший директор и близкий друг певца продюсер Сергей Дворцов.

Нежданный гость на телевидении

Спустя время в программе Андрея Малахова появился молодой человек по имени Андре Мбоа. Он приехал из Камеруна и сделал заявление, которое шокировало вдову и дочь Пьера. Андре назвал себя внебрачным сыном певца.

Сначала в семье словам юноши не поверили. Родные решили, что это очередной мошенник, желающий погреться в лучах чужой славы. Однако Андре настоял на своем. Он объяснил, что хочет просто познакомиться с близкими отца. Чтобы разобраться в ситуации, была проведена экспертиза ДНК. Результат оказался неумолим: родство подтвердилось почти со стопроцентной точностью.

«Вероятность того, что Пьер Нарцисс может быть биологическим отцом Андре Мбоа составляет 99,9%», - сообщила эксперт в студии программы.

Побег с самолета и мурманский изолятор

С момента появления Андре в жизни семьи «фабриканта» Нарцисса прошло много бурных событий. Вместо тихого знакомства молодой человек начал активно требовать свою долю наследства. Речь идет не только о чайной плантации и доме в Камеруне, но и о других активах, которые могли остаться после певца.

Кульминацией стало происшествие, достойное детективного романа. В какой-то момент Андре устроил побег с самолета. По неподтвержденным данным, инцидент произошел во время перелета, и молодой человек попытался покинуть борт до посадки. За этим последовал визит полиции.

Вскоре внебрачный сын артиста оказался в изоляторе временного содержания в Мурманске. Причины такого жесткого задержания до конца не раскрываются, но источники сообщают, что поведение наследника вызывало вопросы у правоохранительных органов. Вдова Пьера Нарцисса, которая, кстати, уже сочеталась другим браком, сегодня жалуется на постоянные досаждения со стороны Андре.

На сегодняшний день конфликт не утихает. Молодой человек продолжает настаивать на своих правах. Семья артиста пытается защитить покой усопшего и разобраться в имущественных спорах через законные процедуры.

Эта история учит одному: перед уходом из жизни важно четко оформлять все документы. Устные обещания и записки на листках часто приводят к тяжелым разбирательствам между родными и неожиданными наследниками.

Вопрос в том - должен ли внебрачный ребенок, не участвовавший в жизни отца, получать такую же долю наследства, как и родные дети, воспитанные в семье?