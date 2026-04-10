В РФ заблокировали счета блогера Дани Милохина

Тикток-блогер Даня Милохин столкнулся с блокировкой своих счетов в России из-за неуплаты налогов, пишет KP.RU.

В публикации говорится, что в последний раз Милохин прилетал в Москву в декабре 2023 года, но вскоре вернулся в Дубай. СМИ писали, что у него возникли проблемы с призывом в армию.

Издание утверждает, что тиктокер должен налоговой службе порядка 50 тысяч рублей. Под ограничения попали сразу семь российских счетов блогера, это произошло еще 30 марта.

Ранее Милохин говорил, что в Дубае работает курьером и таксистом.