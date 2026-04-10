«Мы не могли терпеть друг друга»: группа «БИС» дала первый за 17 лет концерт

9 апреля в Москве прошел первый за 17 лет концерт группы «БИС». Участники дуэта Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев рассказали, как прошло шоу и какие у них дальнейшие творческие планы.

За час до концерта артисты провели встречу с фан-клубом: поклонники подарили им подарки и цветы, поблагодарив за долгожданное воссоединение.

На пресс-встречу артисты пришли сразу после генеральной репетиции. Соколовский признался, что ему было сложно говорить из-за усталости голосовых связок после прогона.

Музыканты также рассказали, что с волнением ждали совместного выхода на сцену. Они отметили, что записали много новых песен, поэтому будут исполнять не только старый материал.

— Это просто другая глубина, другие ощущения, потому что у нас это незакрытый гештальт, который длился годами. (...) Все вот так вот с трепетом на это смотрели: «Наконец-то вы помирились!» В какой-то момент мы точно уже не могли терпеть друг друга. Это была такая изнурительная история, потому что нас особо никто ни о чем не спрашивал. А теперь мы реально это делаем в удовольствие, — рассказали артисты в беседе с Starhit.

