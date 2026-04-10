«Ты мой Бог»: премьер-министр Японии встретилась со своими кумирами Deep Purple

Британская рок-группа Deep Purple перед концертом в Токио нанесла визит премьер-министру Японии Санаэ Такаити. Об этом сообщает Reuters.

Такаити и раньше не скрывала свою любовь к творчеству рок-группы, а также игре на ударной установке. Барабанщику Deep Purple Иэну Пейсу она подарила при встрече набор барабанных палочек японского производства со своим автографом.

«Ты мой бог», — сказала японский премьер по-английски, вручая подарок.

Уже по-японски она добавила, что испытывает глубочайшее уважение к музыкантам, которые продолжают творить историю рока, «принимая новые вызовы и создавая захватывающую музыку по сей день».

После короткой фотосессии с вокалистом Иэном Гилланом и другими участниками Такаити рассказала, что в начальной школе купила альбом коллектива «Machine Head» с некоторыми из главных хитов группы — «Smoke on the Water» и «Highway Star». ​