«Не спала, звонила психологу»: Бьянка сделала признание после травли в Сети

После недавней критики в Сети певица решила не молчать. Бьянка дала отпор хейтерам.

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) всегда была одной из самых ярких и смелых фигур в российском шоу-бизнесе. Артистка часто делится в соцсетях видео с тренировок, где демонстрирует специфическую хореографию. Далеко не все поклонники в восторге от такой открытости. На певицу, бывает, обрушивается хейт.

На недавнем светском мероприятии Бьянка решила расставить все точки над «i». В ответ на вопрос о негативных комментариях исполнительница сначала иронично отметила: «Всю ночь не спала, звонила психологу». Однако затем призналась, что все эти нападки ее давно не задевают. Певица выступает за свободу самовыражения.

Своими роликами она решила поддержать коллег, которые выбирают для сцены короткие платья и облегающие костюмы. Как часть танцевального сообщества, Бьянка считает важным развивать культуру движения без оглядки на чужое мнение.