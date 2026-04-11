Даня Милохин продает две минуты разговора с собой за 9 тысяч рублей

Блогер и музыкант Даня Милохин оценил личную встречу с собой и свой автограф в €100. Об этом сообщил Telegram-канал OKB News со ссылкой на соответствующее объявление в сети.

После длительного перерыва Милохин выступит в Роттердаме и Варшаве. В объявлении утверждается, что личная встреча, беседа в течение двух минут, фотография с артистом и автограф обойдутся в €100 (около 9 тысяч рублей). Билеты на концерт при этом стоят до 4,5 тысячи рублей.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки. Позже Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России.

В 2025 году Милохин признался на одном из своих стримов, что работает доставщиком еды в Дубае. Позже тиктокер опубликовал снимок в образе курьера — с термокоробом и на велосипеде.