Стало известно, сколько Константин Меладзе заработал на лейбле в 2025 году

Музыкальный продюсер Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей за прошедший год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Контур.Фокус».

Уточняется, что Меладзе является учредителем лейбла ООО «Меладзе Мьюзик». Согласно информации «Контур.Фокус», на конец 2025 года выручка лейбла составила 109,3 миллиона рублей, из них 100,2 миллиона рублей чистой прибыли. При этом, выручка выросла почти на 15 миллионов по сравнению с показателями 2024 года.

Ранее Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии.