Юлия Барановская по вечерам трудится в монастыре

Юлия Барановская несколько раз в месяц помогает в одном из московских монастырей. Об этом рассказал Андрей Малахов в своей передаче.

© Super.ru

По его словам, он случайно встретил Барановскую в храме: она мыла полы и убирала оплывшие свечи.

«Вижу девушку в платке. Она поднимает голову, и оказывается, это Юлия! <…> Она ответила, что несколько раз в месяц вечерами трудничает в монастыре», — рассказал он.

Сама Барановская не раз отмечала, что вера помогает ей справляться с жизненными испытаниями. Трое детей от Андрея Аршавина поддерживают её. Телеведущая признавалась, что не навязывает им своих взглядов.

Ранее Барановская опубликовала архивные снимки с Аршавиным и их дочерью Яной. Девочке накануне исполнилось 18 лет. У экс-супругов также есть двое сыновей: 20‑летний Артём и 13‑летний Арсений.