Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

Народный артист России и эстрадный певец Филипп Киркоров похвастался роскошным куличом от модельера и художника Дениса Симачева. Видео опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поп-исполнителя.

В преддверии Пасхи, которая в 2026 году отмечается 12 апреля, Симачев пришел в гости к Киркорову и преподнес ему кулич за 100 тысяч рублей. На размещенных кадрах видно, что он оформлен хрустальным куполом и карамельным крестом. К нему также прилагаются яйца в сусальном золоте.

«Посмотрите, какая красота! Это хрустальная карамель, золотое напыление. Семь часов создается один кулич мастерами-кондитерами. Это невероятной красоты произведение искусства», — отметил артист.

В декабре прошлого год Киркоров в шоу «Натальная карта» назвал преподнесенные им самые дорогие подарки. Тогда артист признался, что дарил машины иностранных марок, бриллианты и украшения. Кроме того, по его словам, он всегда закрывает счет в ресторанах.