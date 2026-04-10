Галкин* с детьми, Пугачёва одна с тростью. Что происходит с Примадонной?

76-летняя Алла Пугачёва, уже четвертый год живущая вдали от России, оказалась в центре нового витка пересудов. Пока её супруг, юморист Максим Галкин*, отправился с двойняшками Гарри и Лизой в продолжительное путешествие по Америке, сама исполнительница хита «Миллион алых роз» вынуждена оставаться на Кипре. Причина — резкое ухудшение самочувствия: проблемы с опорно-двигательным аппаратом, мучившие певицу и раньше, на средиземноморском побережье обострились до такой степени, что она с трудом передвигается и не рискует предпринимать долгие перелёты через океан.

«Сгорбленная и с тростью»: как изменилась звезда на Кипре

Европейская медицина, по всей видимости, не принесла облегчения легендарной артистке. С каждым месяцем её состояние вызывает всё больше тревог у поклонников. На Кипре, куда семья перебралась после начала военных действий в Израиле, у Пугачёвой с новой силой дали о себе знать возрастные заболевания суставов.

Недавно в Сети появились кадры, снятые местным блогером Элиной Кузнецовой на набережной Лимасола. На видео — женщина, в которой сложно сразу узнать прежнюю энергичную Примадонну. Алла Борисовна предстала в светлой ветровке и широкополой панаме, но внимание привлекла не одежда, а её походка: певица заметно горбится, сильно хромает и с трудом переставляет ноги. Неизменный аксессуар, который теперь сопровождает её повсюду — опорная трость.

Дочь блогера подбежала к артистке с просьбой сделать совместное селфи. Пугачёва, хоть и была явно не в духе и выглядела уставшей, не стала отказывать ребёнку. Впрочем, безрадостное выражение её лица и скованность движений только подтвердили слухи: здоровье звезды действительно серьёзно пошатнулось, а вынужденное одиночество лишь усугубляет подавленное состояние.

Семейный разрыв: Галкин* развлекается в Нью-Йорке, Пугачева грустит одна

Пока Примадонна «коротает дни» в четырёх стенах кипрского дома, 49-летний Максим Галкин*, которого российские власти официально признали иноагентом, вовсю наслаждается поездкой в США. В своих аккаунтах в соцсетях комик публикует серию снимков из Нью-Йорка: вот он позирует в вагоне местного метро, а вот — фотографирует подросших 12-летних Лизу и Гарри на фоне небоскрёбов Манхэттена.

По информации инсайдеров, Галкин* забрал детейименно для того, чтобы дать им возможность отдохнуть и увидеть мир, тогда как Пугачёва осталась на Кипре. Близкие пары отмечают, что решение продиктовано исключительно медицинскими показаниями артистки: длительный перелёт через Атлантику и смена часовых поясов могут окончательно подорвать её и без того хрупкое здоровье. Однако наблюдатели не исключают и психологического фактора — певица чувствует себя покинутой и всё чаще предаётся унынию.

Пять лет в эмиграции: путь из Израиля на Кипр

Напомним, что Алла Пугачёва и Максим Галкин* покинули Россию в конце февраля 2022 года. Сначала семья обосновалась в Израиле, где у них есть гражданство. Супруги приобрели дом в пригороде Тель-Авива и пытались наладить быт, но вспыхнувший военный конфликт в регионе вынудил их в спешке собирать чемоданы.

Затем выбор пал на Кипр — тихий и относительно безопасный остров, где у звёздного дуэта уже была собственная недвижимость. Они поселились в Лимасоле — уютном городе с населением чуть более 100 тысяч человек. Здесь, по словам местных жителей, Пугачёва ведёт очень замкнутый образ жизни, редко появляется в публичных местах и практически не общается с соседями.

Сейчас, когда Максим отправился на гастроли и отдых в США, артистка остаётся в полной изоляции. Те времена, когда она блистала на светских тусовках Москвы и собирала миллионные стадионы, окончательно канули в Лету. На Кипре 76-летняя женщина вынуждена справляться с недугами в гордом одиночестве, пока её муж пытается заработать на жизнь европейскими концертами и путешествует с детьми.

*Примечание: Максим Галкин признан в Российской Федерации иностранным агентом.