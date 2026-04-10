«Меня трясло»: похудевшая Ольга Дибцева рассказала об экстремальных диетах

Актриса Ольга Дибцева, похудевшая на 40 килограмм, рассказала, как добилась столь впечатляющего результата. В интервью для YouTube-шоу «Как это было с Яной Чуриковой» она призналась, что не только следит за питанием, но и посещает психолога.

Дибцева мечтала о худобе еще в подростковом возрасте, однако удерживать стройность было сложно из-за стресса. Актриса относится к тем людям, которые заедают негативные эмоции и быстро набирают вес. Особенно сильные проблемы возникли во время брака с бизнесменом Романом Бочаровым.

«Я была максимально толстая, когда была несчастна в семье. Это был изнуряющий брак. В этих отношениях мне все время нужно было заедать», — призналась знаменитость.

В семье часто вспыхивали скандалы, а в 2023 году актриса наконец решилась на разрыв. Тогда каждый вечер Дибцевой состоял из «бутылки вина, пачки орехов, полбанки варенья, куска сыра».

«И я пока все в себя не запихну, не могу ни уснуть, ни успокоиться. Меня трясло. Я возвращалась домой со смены и хотела кого-нибудь убить. Потом ты просыпаешься, идешь работать и подъедаешь сушечки, конфеточки. Я хожу ужасно злая, потому что ненавидела себя и вообще всех на свете. Я себе не нравилась. Не нравилось, как выгляжу, что подбухиваю и объедаюсь», — поделилась она.

Спустя год после расставания Ольга снова вышла замуж, а вскоре родила вторую дочь. Знаменитость была счастлива, однако снова столкнулась с обострением своего расстройства пищевого поведения. Ей нужно было выходить на съемочную площадку, однако с весом в 95 кг она не вписывалась в образ сексуальной красотки.

«В итоге я бросила кормить, стала голодать, бегать. У меня случилась послеродовая депрессия, когда я свой организм решила сломать через колено для съемок. Организм сказал: «Тогда я тебе все верну». И у меня случилась послеродовая депрессия с суицидальными мыслями! И вот тогда я пошла к психиатру. Он мне выписал таблетки, и я через две недели вздохнула полной грудью. А что так можно было?! Почему я там не оказалась раньше?!», — рассказала Дибцова.

Ольга стыдилась внешности и прибегала к помощи препаратов для диабетиков, однако получила сильные побочные эффекты. Справиться с расстройством пищевого поведения помог только психолог. Актриса проработала внутренние переживания и наконец-то пришла в норму.