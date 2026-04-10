Блогеру Милохину заблокировали счета в России

Счета некогда популярного блогера Дани Милохина в России оказались заблокированы из-за неуплаты налогов, пишет kp.ru. Блогер, который не появлялся в стране с декабря 2023 года, задолжал государству 50 926 рублей 97 копеек. Под ограничения 30 марта попали сразу семь его счетов.

Милохин оказался в неприятной ситуации еще раньше — во время съемок проекта «Ледниковый период» он неожиданно улетел в Дубай, никого не предупредив, подставив партнершу Евгению Медведеву и Первый канал. Позже он объяснил это усталостью и нежеланием участвовать во втором сезоне подряд.

В Дубае блогер жил в доме Моргенштерна* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), а вместе с другом Артуром Бабичем в шутку исполнил гимн Украины, что вызвало резонанс в России.

При этом сам Бабич позже получил гражданство РФ и вернулся в Москву, а Милохин продолжает жить в Дубае с девушкой-украинкой Дариной Зеленской и работает курьером. В недавнем разговоре с «Комсомолкой» на вопрос о возвращении он ответил: «Прошу не забывать, что Россия — моя Родина!» Планирует ли блогер оплачивать долг, пока неизвестно.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.