Вдова Владимира Левкина высказалась о болезни Лерчек

Маруся Лёвкина, вдова Владимира Лёвкина, в беседе с Voice прокомментировала ситуацию с Лерчек, которая борется с онкологическим заболеванием. Супруга покойного музыканта недоумевает, почему возлюбленный Валерии Чекалиной так открыто демонстрирует все этапы её лечения.

«Когда Владимир столкнулся с такой болезнью впервые, меня ещё не было рядом. Во второй раз у нас уже состоялась свадьба, я была в положении. Володя сознательно решил не освещать эту тему в связи с тем, что, когда он проходил это впервые, после выздоровления от него как от артиста отвернулись организаторы концертов и журналисты», — поделилась Маруся.

При этом вдова солиста группы «На‑На» считает, что повышенное внимание СМИ к Лерчек может помогать ей — ведь она привыкла жить под прицелом камер. Лёвкина отметила, что никому не дано знать, что творится в душе Валерии, и пожелала женщине скорейшего выздоровления.

«Честно говоря, меня немного смущает, что из этого сделали какой-то сериал. Но если люди делают это сознательно, значит, для чего-то это им нужно. Быть может, сами журналисты чересчур пристально следят за этой историей. Дай Бог, чтобы это шло во благо семьи Лерчек, привлекало дополнительную помощь. Возможно, эта история станет для кого-то примером и маяком надежды», — отметила Маруся.

Ранее возлюбленный Валерии Луис Сквиччиарини опубликовал в личном блоге душераздирающее видео, на котором Лерчек сбривает волосы на голове. В процессе стрижки блогерша сильно плакала, прощаясь со своими длинными локонами.