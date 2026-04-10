Стало известно о внушительном заработке Константина Меладзе в России

Продюсер Константин Меладзе, несмотря на отъезд из страны и закрытый образ жизни, продолжает зарабатывать внушительные суммы, выяснил «Звездач».

Компания ООО «Меладзе Мьюзик» по итогам 2025 года показала рекордные результаты: выручка составила 109 млн рублей, а чистая прибыль — 100 млн рублей. Это лучший показатель за все время существования лейбла, основанного еще в 2008 году.

По данным СМИ, сам Меладзе сейчас проживает в Италии, где у него есть собственная вилла. Продюсер практически исчез из публичного пространства и ведет максимально закрытый образ жизни.

Ранее СМИ писали, что бизнес-активы артистов, покинувших Россию, продолжают приносить доход. Компания Валерия Меладзе в 2025 году заработала 16 миллионов рублей на торговом центре в Бирюлево, а лейбл его сестры Лианы Velvet Music увеличил доход до 142 миллионов.

Лидер группы «Сплин» Александр Васильев переключился на другие направления: его фирма вышла из убытков в плюс 46 миллионов рублей, занявшись торговлей бытовой электроникой и выпуском одежды.