10 апреля Стивен Сигал отмечает свое 74-летие. News.ru рассказал, что известно о биографии артиста, его решении переехать в Россию и мнении об СВО.

Карьера

Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года в Лансинге, столице американского штата Мичиган. Его отец был учителем математики, а мать работала администратором в больнице. Дед Сигала эмигрировал из России в США в начале XX века — в детстве артист слышал, что его дед был монголом, а бабушка из Владивостока. Кроме того, у него есть корни в Белоруссии и Украине.

В возрасте семи лет Сигал начал учиться каратэ, а в 15 — айкидо. В 17 лет он поехал в Японию, чтобы учиться у мастеров айкидо. В начале 80-х Стивен вернулся в США. Впервые он снялся в фильме в возрасте 36 лет — на экраны вышел боевик «Над законом». Наибольшую популярность получили фильмы с его участием «В осаде» и «Приказано уничтожить».

Также Сигал известен как гитарист и автор песен. Он выпустил два альбома с группой Thunderbox, в которых представил свои композиции в жанрах блюза, кантри и попа. Некоторые из его песен звучат в фильмах с его участием.

Гражданство РФ

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В 2018 году его назначили спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США. Президент России Владимир Путин удостоил актера ордена Дружбы в знак признания его значительного вклада в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества.

«Теперь люди стали воспринимать меня не как американскую звезду фильмов, мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за российское гражданство, кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, поддерживает меня», — говорил артист.

Сигал заявлял, что горд тем, что является россиянином, и действительно любит Россию. В декабре 2025 года он подчеркнул, что главные черты русских — это сплоченность и готовность поддержать друг друга.

Позиция по СВО

В декабре 2025 года Сигал заявил, что хочет снять свой документальный фильм об СВО. Как пояснял глава ДНР Денис Пушилин, с помощью своей квартиры артист надеется «изменить взгляд» на конфликт. По его мнению, после визита в Донбасс Сигал осознал, что мир не знает правды о конфликте.

До этого актер пояснял, что его фильм развенчивает западные утверждения о якобы злонамеренном вторжении России на Украину. Однако он также отметил, что из-за своей позиции потерял доверие многих друзей.

В 2024 году актер говорил, что готов принять участие в СВО. В документальном фильме «Во имя справедливости» он заявил, что, «если понадобится», умрет за президента Владимира Путина.