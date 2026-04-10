Ведущая Малиновская стала многодетной матерью

В 90-ых годах пользовалась большой популярностью музыкальная передача "Утренняя звезда", ведущими которой были Юрий Николаев и девочка Юлия Малиновская. В программе выступали юные артисты, только начинающие песенную карьеру. Например, в свое время на сцене "Утренней звезды" отметились Сергей Лазарев, Прохор Шаляпин, Юлия Началова и многие другие.

Программа давно не выходит на телевидении, однако многочисленные поклонники до сих пор помнят ее и любят. И если Юрий Николаев после завершения шоу продолжал работать на ТВ, то его маленькая соведущая пропала со всех радаров.

Оказывается, Юлии Малиновской исполнилось 14 лет, и она перестала подходить под концепцию передачи.

"Я встала перед выбором, что делать дальше, куда двигаться. И выбрала далекую от творчества профессию - решила поступать в Российский государственный гуманитарный университет на факультет социологии. А потом встретила своего будущего мужа, который играл в NBA", - поведала Малиновская.

Выйдя замуж за баскетболиста Ярослава Королева, звезда ТВ полностью посвятила себя семье. Вместе с ним, а потом и с тремя сыновьями, Малиновская моталась по свету. Они были в США, Испании, Греции. А потом семья вернулась в Россию. Теперь Малиновская живет в Москве. Более того, Юлия решила вернуться на телевидение, передает "Мир новостей".