Известный продюсер оценил перспективы карьеры Нурлана Сабурова

Карьера казахстанского комика Нурлана Сабурова может пойти на спад в ближайшее время, если не будет поддержки российской аудитории. Такое мнение высказал News.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Напомним, что 30 января Сабурову запретили въезд в Россию. Решение было принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей». Артист узнал о запрете в аэропорту, откуда его депортировали.

По мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, без медийной поддержки на территории России Нурлан Сабуров рискует столкнуться с тем, что его забудут.

«Его карьера может постепенно затухать в течение двух-трех лет. И, соответственно, интерес к нему пропадет, о нем забудут, и точно также следом за этим исчезнет его концертно-гастрольная деятельность», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Нурлан Сабуров за 25-минутное стендап-выступление на частных мероприятиях в Казахстане запрашивает 10 миллионов тенге (около 1,5 миллиона рублей). В такую же сумму оценивается и его работа ведущим. Если заказчик захочет больше юмора, выступление можно продлить за дополнительную плату.