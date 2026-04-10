«Продал квартиру и почку»: группа «БиС» рассказала о своем воссоединении

Участники группы «БиС» Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев рассказали о своем воссоединении. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», Бикбаев пошутил, что потребовал несколько миллионов за выход.

Накануне артисты вместе вышли на сцену впервые за 17 лет и исполнили свои хиты. Кроме того, музыканты презентовали новые треки. Журналисты спросили у них, трудно ли далось воссоединение.

«Конечно! Я потребовал несколько миллионов за выход. Влад продал квартиру и почку», — сказал Бикбаев.

Соколовский пошутил, что ему пришлось «соскребать со всех родственников, даже бабушка закинула», а его коллегу «тяжело вывозить».

«На самом деле, это наше желание, наша отдушина, история, от которой мы получаем кайф и отвлекается от остальных задач», — добавил артист.

Участники группы заявили, что не ставят перед собой цели повторить успех прошлых лет и не стремятся «захайпажорить».