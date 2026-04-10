Недавно Ксения Бородина оказалась в центре скандала из-за стихийного бедствия в Дагестане. Ситуацию прокомментировал Дмитрий Шепелев. Известный ведущий указал на ошибки, сделанные звездой "Дома-2".

Для начала он напомнил хронологию событий. "28 марта в Дагестане ливень и наводнение. Реки вышли из берегов. В Махачкале режим ЧС. 04 апреля Ксения Бородина прилетает с семьей в Дагестан на отдых, каждый шаг в ленте. 05 апреля в ответ на сообщение подписчиков, что "момент не самый удачный", резко отвечает: "опять ноете", "мы вкусно едим" и "вокруг всё красиво". 05 апреля стихия прорывает земляной вал Геджухского водохранилища, вода заливает более двух тысяч домов, есть погибшие. Телеведущей "прилетает" волна хейта. 07 апреля она публикует пост о том, что переживает и уже помогает пострадавшим", - поведал Шепелев.

Далее он стал по пунктам разбирать ошибки, допущенные Ксенией Бородиной. В частности, по его мнению, она проигнорировала контекст.

"У Ксении миллионная аудитория. Следить за контекстом - необходимость. Что сейчас происходит вокруг меня? Один взгляд в новости - и можно либо воздержаться от публикаций, либо скорректировать тон", - отметил Дмитрий.

Он дал понять, что в ее случае лучше бы было промолчать.

Однако Бородина этого не сделала и допустила вторую ошибку. По мнению Шепелева, она ответила "из раздражения". "Я понимаю этот импульс. Когда тебя атакуют - и тебе кажется, что делают это несправедливо - эмоции берут за горло. Самая частая ошибка. И самая дорогая", - заключил шоумен. Шепелев сделал вывод, что аудитория не услышала аргументы, а считала эмоции ведущей. За что та и поплатилась.

Также Дмитрий счел, что попытка оправдаться стала третьей ошибкой Ксении. В результате, она записала видео со словами поддержки, выложила ссылки на фонды помощи и отправила воду жителям региона. И это, по мнению Шепелева, было "единственно верное в этой ситуации решение".