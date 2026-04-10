Ани Лорак жестко ответила людям, требующим отмены ее концертов

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) заявила, что у людей, требующих отмены ее концертов из-за украинского паспорта, проявилось «психическое расстройство» на фоне весны. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

По мнению Лорак, все равно будут находиться люди, которым не нравится ее деятельность.

«Говорят, что весна вызывает обострение психических заболеваний», — добавила она, посоветовав «делать профилактику».

Ранее СМИ сообщали, что жители Иркутска потребовали отменить концерт артистки. Они писали в соцсети Народного фронта, обвиняя Лорак в антироссийской позиции. Общественники заявили, что планируют обратиться в администрацию города. До этого, в 2025 году, концерт певицы в Иркутске уже отменяли, как и в 2022 году.