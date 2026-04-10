Все песни Пугачевой призвали отдать Цыгановой

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в пятницу, 10 апреля, призвал отдать песни певицы Аллы Пугачевой артистке Вике Цыгановой.

Кроме того, из-за жалоб общественников в столице отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы «Пугачевская весна».

Инициатором запрета также выступил Бородин.

По словам продюсера Андрея Краснобаева, альтернативы мероприятию, которое проводилось с 2022 года, «пока не придумали».

— Бородина спросите, как так вышло. Я все сказал, — ответил он на вопрос журналистов о том, почему фестиваль не сможет состояться.

Бородин, в свою очередь, отметил, что действия Пугачевой попадают под «дискредитацию и оправдание терроризма».

— С чего вдруг Пугачева такая, что мы ее восхваляем и постоянно говорим? Да, она народная и заслуженная, да, у нее хорошие песни есть, но ее поступки о многом говорят, — цитирует его «Подъем».

Ранее также стало известно, что Пугачева выставила на продажу единственную квартиру в Москве. На риелторских сайтах аналогичные квартиры в этом же доме продаются почти за полмиллиарда рублей.