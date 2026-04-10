Савичева рассказала о дочери, живущей в другой стране

Певица Юлия Савичева, известная по хиту «Если в сердце живет любовь», уже несколько лет находится в центре обсуждения не только из-за творчества, но и из-за необычного семейного уклада. Её единственная дочь Анна, родившаяся в 2017 году, живёт не с мамой и папой, а с бабушкой и дедушкой — в Португалии.

Для Савичевой беременность была настоящим чудом. Она долго не могла забеременеть, и когда наконец родилась дочь, поклонники были уверены: артистка посвятит себя материнству. Однако едва Аня немного подросла, Юлия вместе с мужем, музыкантом Александром Аршиновым, приняла решение, которое многие назвали шокирующим. Они оставили девочку на воспитание родителям Аршинова, которые постоянно живут в Португалии. Сами же супруги вернулись в Россию — продолжать карьеру.

Певица не скрывает, что видится с дочерью не так часто, как хотелось бы. В её плотном графике — гастроли, записи, съёмки. Юлия объясняет: в Португалии тёплый климат, бабушка с дедушкой всегда рядом, а образование, которое получит девочка, будет не российским. Кроме того, Савичева честно признаётся: после рождения дочери она почувствовала, что перестала принадлежать себе, и это мешало её самореализации.

«Ребёнку тоже плохо наблюдать за родителями, которые постоянно в стрессе», — заявляет артистка.

Так уже несколько лет Анна общается с мамой и папой в основном по видеосвязи. Сама Юлия утверждает, что часто летает к дочке, и у них «всё прекрасно». Однако публика относится к этим объяснениям скептически.

То, что Савичева фактически переложила заботу о дочери на старшее поколение, до сих пор активно обсуждается в интернете. Многие обвиняют певицу в том, что она «бросила» долгожданного ребёнка ради карьеры. Особенно остро критику звучит на фоне того, что Юлия не скрывает: материнство показалось ей тяжёлым бременем, а творчество — более важным.

В последнее время внешность Савичевой изменилась до неузнаваемости. Она набрала вес, отрезала длинные волосы и сделала дерзкую рваную стрижку — почти такую же, как много лет назад, в начале карьеры. Теперь она больше напоминает панка. А недавно артистка и вовсе шокировала публику, появившись на красной дорожке… вся в грязи. Так, по её словам, она выразила протест гламурности: «Лучше быть грязным снаружи, чем внутри».