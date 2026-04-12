Seville отметила Пасху, несмотря на религию

Певица Seville (Севиль Велиева – настоящее имя) призналась, что отмечает Пасху, несмотря на религию. Ее слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа».

По словам Велиевой, несмотря на мусульманство, она обожает Пасху. Артистка любит есть куличи и красить яйца.

«В этом году, к сожалению, не получилось из-за занятости. Но съесть куличи – это самое святое! Буду так праздновать, а потом пойду работать», — поделилась певица.

Велиева добавила, что не будет «перебивать» Филиппа Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч рублей.

«Я хорошо воспитана. Я никого не перебиваю никогда: ни людей, ни суммы, за этим не гонюсь», — рассказала артистка.

В апреле актриса Людмила Поргина поделилась, что ежегодно на Пасху ходит в Троице-Сергиеву лавру и соблюдает праздничные традиции.

По словам актрисы, раньше она пекла праздничные изделия самостоятельно. Однако в последнее время артистка не может стоять у плиты.

Поргина добавила, что ее самой любимой частью подготовки к Пасхе является украшение куриных и перепелиных яиц. Актриса красит их в разные цвета, а затем наносит золотистую краску. Знаменитость отметила, что в итоге яйца обретают благородные оттенки.