Комик Муртазаалиев обманул судьбу и выиграл 10 млн в Стамбуле

Победа, которая пахла потом и адреналином. 5 апреля на ТНТ завершилось реалити «Выжить в Стамбуле». В гранд-финале сошлись двое: актер из комедии «Жених» Магомед Муртазаалиев и коуч народной команды Леонид Вахитов. Итогом стала не просто битва тел, но и тончайшая психологическая дуэль, достойная триллера.

Четвертый лишний и «Лебединая песня» лебедки

Перед тем как попасть в суперфинал, участникам пришлось перетереть в пыль нервы зрителей последнего отборочного этапа. Четвертым финалистом неожиданно стал Кузьма Сапрыкин, который эффектно выбил из игры народного любимца Риназа Раемова. В итоге «последний бастион» образовали Магомед, Кузьма и два мощных «народника» — тренер Игорь Прохоров и коуч Леонид Вахитов.

Ведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля, как заправские режиссеры апокалипсиса, объявили правила полуфинала. Испытание «10 миллионов» выглядело как пытка из фильмов о роботах: Муртазаалиева и Сапрыкина подвесили на тросах. Им нужно было, управляя лебедкой, добывать монеты из сейфов и переправлять их напарникам через узкий тоннель. Леонид и Игорь в это время дергали за веревки, как кукловоды. Но именно связка Муртазаалиев — Вахитов сработала быстрее машины. Они вышли в суперфинал, оставив Сапрыкина и Прохорова за бортом.

Три раунда ада: от шаров до каменной дуэли

Финал не простил ни одной ошибки.

Первый раунд, «Последняя капля». Над пропастью — хрупкая конструкция. Нужно спицами укладывать белые шары так, чтобы ни один не упал. Здесь Магомед оказался хирургом: его рука не дрогнула. Счет 1:0.

Второй раунд, «Вылет за границу».Брутальная мужская забава — вытолкнуть четыре камня соперника. Вахитов, будучи коучем, знает про рычаги и физику всё. Он сравнял счет. 1:1.

И вот — третий, решающий момент. Тот самый сценарий, который уже ломал психику в «Выжить в Дубае» (помните битву Чепурченко и Сухоруковой?). Перед мужчинами — две одинаковые сумки. В одной — 10 миллионов. В другой — пустота и пыль. Один из игроков имеет право заглянуть внутрь, второй должен выбрать наугад, доверившись либо логике, либо блефу оппонента.

Грязный прием или чистая победа?

И здесь начинается театр одного актера. Леонид Вахитов, проявив джентльменство, отдал право заглянуть в сумку Магомеду. Тот посмотрел и превратился в сфинкса. Начался психологический допрос.

«Где деньги? В этой?» — спрашивал коуч.

Магомед отвечал. И отвечал... не совсем правду.

«Мне пришлось немножко вилять — интонацией, словами», — признался Муртазаалиев после финала.

Он не кричал, не жестикулировал. Он просто играл на понижении. Вахитов метался, хотел поменяться сумками, потом передумал. В итоге он выбрал пустоту. Десять миллионов уплыли к комику.

Но что важнее победы? Реакция проигравшего. Вахитов не стал рвать на себе футболку.

«Я на лютом позитиве. Я проиграл сильному сопернику, которого уважаю», — сказал он.

В мире, где шоу часто заканчиваются скандалами, это звучит как глоток свежего воздуха.

«Я хотел сдаться»

Для самого Магомеда этот кубок стал не просто удачей. 32-летний актер, звезда сериала «Комбинация», признался тому, о чем молчат большинство участников реалити: он был на грани капитуляции.

«Путь был катастрофически сложным. Я пару раз хотел сдаться, потом находил в себе силы продолжать», — поделился Муртазаалиев.

Он посвятил победу самому себе. Честно? Возможно, это самый правильный поступок в его жизни. А на вопрос о том, куда уйдут 10 миллионов, комик ответил с улыбкой человека, который сбросил тонну груза с плеч:

«Куплю себе джип».

Это не просто приз. Это билет в новую жизнь, заработанный кровью, холодным расчетом и одной маленькой ложью интонации, которая оказалась честнее любой правды.