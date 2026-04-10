Утекла информация о тайной свадьбе Тейлор Свифт

Тейлор Свифт собирается замуж за своего давнего бойфренда. Торжество пройдет в режиме секретности.

Любимица зумеров и одна из богатейших звезд Тейлор Свифт активно готовится к свадебному торжеству. Она собирается выйти замуж за игрока в американский футбол Трэвиса Келси, который сделал ей предложение летом прошлого года.

На днях в Сети появилась информация о том, когда состоится долгожданное мероприятие. Певица и спортсмен узаконят отношения 3 июня, в Нью-Йорке. Дата фигурирует в приглашениях, которые разослали будущие муж и жена. Об этом сообщает таблоид Daily Mail. Отмечается, что точное место проведения торжества неизвестно. Все остальные детали свадьбы тоже остаются в секрете.

Певица высказалась об утечке информации. Она отметила, что «разочарована», однако судиться ни с кем не собирается.

В Сети в очередной раз высказались о свадьбе двух звезд. Поклонники Свифт считают, что жених ей не ровня.

«Мне очень нравится Тейлор, она талантливая, сама пишет музыку. Он же, кажется, просто наслаждается статусом от отношений с Тейлор. Мне он не нравится», «Он станет для нее обузой... Ничего, кроме бизнеса», «Извините, я в этот день буду смотреть телевизор и не смогу прийти», — написали интернет-комментаторы.

Ранее стало известно, что закадычной подруги Тейлор Блейк Лайвли не будет на свадьбе. Дело в том, что их отношения расстроились из-за громкого секс-скандала с Джастином Бальдони.