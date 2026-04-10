Конфликт с Гагариной, абьюз и жуткий перфоманс: где сейчас Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева устроила жуткий перформанс на музыкальной премии. News.ru рассказал, что известно об артистке, как сложилась ее личная жизнь и с кем конфликтует.

Путь к славе

Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в Кургане. Ее отец Станислав Савичев играл в рок-группе «Конвой», где также выступал продюсер Максим Фадеев.

В 1994 году артистка переехала в Москву вместе с семьей, а возрасте 16 лет стала участницей шоу «Фабрика звезд — 2». Она вошла в пятерку финалистов, а за исполненную на проекте песню «Высоко» получила премию «Золотой Граммофон». В 2004 году Савичева представляла РФ на конкурсе «Евровидение», где заняла восьмое место.

Савичева наиболее запомнилась слушателям по песням «Как твои дела?», «Москва — Владивосток» и «Отпусти». В 2018 году артистка прекратила сотрудничество с Максимом Фадеевым. Она объяснила это изменившимся отношением продюсера.

Перформанс на премии

На премии «Жара Music Awards» Савичева устроила перформанс против «глянцевой» культуры. Она вышла на красную дорожку к журналистам в черном плаще и платье, которые были облиты черной краской, которая также покрывала ключицы и голову артистки.

Журналистам знаменитость заявила, что выбрала такой наряд специально.

«Да, это перформанс и мой протест против глянца, гламура!», — сказала певица.

Конфликт с Гагариной

Савичева заявляла, что певица Полина Гагарина испытывала к ней неприязнь из-за того, что в 2004 году Фадеев не пригласил ту на конкурс Eurobest. Артистка утверждает, что в действительности Гагарина отказалась подписывать с продюсером контракт.

«Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: "Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили"», — рассказала Савичева.

Кроме того, недавно Юлия высказалась об отношении Гагариной к проекту «Фабрика звезд». По словам Савичевой, она предпочитает хранить воспоминания о телепроекте, который сделал ее известной.

«Нельзя это забывать, как, например, делает Гагарина. Она не любит обсуждать "Фабрику", вспоминать, что она там была», — заявила Юлия.

Личная жизнь

В 2014 году Савичева связала свою жизнь с композитором Александром Аршиновым. Спустя три года у них родилась дочь Анна. Семья обосновалась в Португалии, где девочка живет вместе с родителями супруга.

Во время пандемии коронавируса Юлия испытывала трудности в общении с дочерью, поскольку не могла посетить ее из-за ковидных ограничений. Савичева говорила, что хочет получить вид на жительство в Португалии, однако подчеркивала, что не собирается полностью покидать Россию.

В 2024 году появлялись слухи о разводе Юлии и Александра, однако певица их опровергла. На Премии МУЗ-ТВ она объяснила, что вышла в свет без мужа, потому что он не любит публичные мероприятия.

Ранее Савичева признавалась, что состояла в отношениях с абьюзером. Этому роману певица посвятила клип «Не до любви». По словам Юлии, судьба показала, что проблема не в таких людях, а в ней самой: артистка сама их притягивала и давала право себя обижать.