Московским поклонникам Пугачевой запретили отмечать ее день рождения

«Пугачевская весна» в Москве была отменена из-за давления общественников, рассказал РИА Новости продюсер проекта Андрей Краснобаев. Ранее фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой проводился ежегодно, начиная с 2022 года. Впервые фанаты Примадонны собрались в день рождения певицы — 15 апреля.

«Фестиваль в этом году действительно отменили из-за давления общественников. Спросите у [главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия] Бородина, как так вышло. Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — сообщил Краснобаев.

Ранее, в марте, Виталий Бородин потребовал запретить проведение концерта ко дню рождения уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) Аллы Пугачевой.