Число концертов уехавшей из России Орбакайте упало в 20 раз

Покинувшая Россию певица Кристина Орбакайте стала выступать в 20 раз реже. Об этом пишет KP.RU.

Как отмечает издание, у артистки практически нет корпоративов. В основном она выступает в ночных клубах и ресторанах, где полуторачасовой концерт в среднем стоит 10 тысяч долларов (770 тысяч рублей).

Сообщается, что Орбакайте готова на частное выступление за 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). При этом сначала менеджер певицы называет сумму в два раза больше, но почти сразу соглашается сделать скидку. Известно, что до отъезда из России артистка зарабатывала 4 миллиона рублей за корпоратив.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Орбакайте оказалась в непростой ситуации из-за высказываний своей матери, певицы Аллы Пугачевой. По его словам, теперь артистка выступает только «для своих» и не получает крупных гонораров.