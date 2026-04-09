Суд вынес решение по делу продюсера Андрея Разина

Щербинский суд Москвы принял решение взыскать штраф с продюсера Андрея Разина по делу об оскорблении чести и достоинства блогера Евгения Михеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Разин был оштрафован на 200 тысяч рублей. Дело началось после иска Михеева — ранее Разин публично назвал блогера «мерзавцем, гаденышем и педофилом». Кроме того, Разин должен будет удалить видео, на котором он оскорбляет Михеева.

При этом, ранее дело рассматривалось судом Ставропольского края, но было передано в Москву. Как уточнил Михеев, во время первого суда он не требовал компенсации, но передумал после того, как увидел, что «Разину решения судов как слону дробинка». В итоге он потребовал взыскать с продюсера пять миллионов рублей, но суд удовлетворил этот запрос только частично.

Михеев уточнил, что планирует подать апелляцию.