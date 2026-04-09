«Че врешь?»: Гагарина публично осадила бывшего мужа

Даже после развода певица следит за блогом бывшего. Сегодня артистка не сдержалась и прокомментировала его свежий пост.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков узаконили свои отношения в сентябре 2014-го. За время брака у пары родилась дочь Мия. Несмотря на официальный развод в 2021 году, певица и фотограф смогли остаться друзьями. Они продолжают вместе растить общую наследницу, которой совсем скоро исполнится 9 лет.

Дмитрий весьма активно ведет свой блог, где делится с подписчиками различными мыслями. В новом ролике он решил порассуждать о нежности в отношениях. Фотограф пожаловался на отсутствие ласковых прозвищ в своей жизни. По словам Исхакова, никто и никогда не называл его «заей», «малышом» или другими милыми словечками.

Реакция бывшей жены последовала незамедлительно. Полина Гагарина пришла в комментарии и прямо уличила экс-супруга во лжи. «Че врешь?» — кратко написала певица, явно намекая на то, что в их семейной жизни такие обращения присутствовали.

Дмитрий же с бывшей женой спорить не стал, переведя все в юмор. Он признался, что даже не догадывался о том, что Полина Гагарина так внимательно следит за его творчеством в соцсетях.