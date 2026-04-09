Малахов выдал тайну Барановской: что телеведущая делает в монастыре

Свое свободное время Юлия проводит в одном из столичных монастырей. Андрей Малахов раскрыл правду о том, чем она там занимается.

Сегодня многие ищут спасение от стресса в религии. Кто-то ограничивается молитвой, а кто-то отправляется в паломничество. Среди звезд ярким примером искренней веры стала Юлия Барановская. Телеведущая уже давно ездит по святым местам России вместе с детьми. Но, как выяснилось, ее связь с церковью гораздо глубже.

Секрет Юлии раскрыл ее коллега Андрей Малахов. В эфире ТВ-шоу он заявил, что случайно встретил Барановскую в одном из столичных монастырей. Продюсер зашел в храм после работы и увидел там девушку в платке.

«Я ее спрашиваю: „Ты что здесь делаешь?“ Она ответила, что несколько раз в месяц вечерами трудничает в монастыре», — процитировали Андрея в издании StarHit.

Оказалось, что в обязанности Юлии входит простая, но тяжелая работа. 45-летняя телеведущая моет полы и чистит подсвечники от старого воска. Она делает это абсолютно добровольно и без лишнего шума. По слухам, Барановская посещает Покровский женский монастырь. Именно там находятся мощи святой Матроны Московской, которую она очень почитает.