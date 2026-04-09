Уехавший в США Цекало открыл новый бизнес в России

Известный шоумен, продюсер и певец Александр Цекало открыл новый бизнес в России — ООО «Кинокомпания «Среда». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

По данным портала, фирма планирует снимать кинофильмы, видеофильмы и телевизионные программы.

Журналисты заметили, что выручка еще одной площадки, соучередителем которой является Цекало — киностудии «Краб'С Фильм» — в 2025 году сократилась на 2,2 млн рублей и составила 46 млн рублей, а чистая прибыль — 16 млн рублей.

Напомним, что в последние годы продюсер проживает в США вместе с молодой супругой Дариной Эрвин. Вместе с тем, он активно ведет бизнес в России, нередко приезжает на мероприятия.

В частности, в мае 2025 года его заметили на красной дорожке премии ХII Премии АПКиТ.