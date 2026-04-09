"Мозги под алкоголем". Маша Распутина рискует оказаться на улице

Экстрасенсы, гадалки, тёмные силы - нет, это не сценарий нового шоу, в котором экстравагантные люди будут называть себя экстрасенсами. Это Маша Распутина рассказывает о бывшей жене Виктора Захарова, с которым сама певица прожила 26 лет без штампа в паспорте.

"Жёнушка его бегает по Ухте к экстрасенсам, к гадалкам. Всё хочет Витьку вернуть, вот как! Потому что мозги-то под алкоголем. А кто под алкоголем - конечно, к тёмным силам бежит. У них света, просвета нет. Это всё конченые люди", - говорит Распутина.

Гонят за порог

Распутина написала открытое письмо председателю Верховного суда. Речь в нём идёт не о конченых людях, а о доме. И это понятие в данном случае не философско-абстрактное, а вполне конкретное: 4-этажный особняк на Рублёво-Успенском шоссе. Звезда утверждает, что её могут из него выселить, и даже собрала по такому случаю импровизированную пресс-конференцию.

Представ перед журналистами, Распутина первым делом потребовала как можно искуснее выставить свет. Благо муж из-за кадра подсказывал, как именно: певица должна выглядеть минимум на 30 лет. Сама Маша не прочь выглядеть на 18 лет. Ей, к слову, по официальным данным, 61 год, по неофициальным - 64 года. Но сейчас не про возраст, сейчас про дом.

"Я хочу сказать за себя, что я этот дом ремонтировала, я в него вкладывала свои деньги, я продала свой дом в Крёкшино. 80 % всего этого самого, что есть в этом доме, - это всё от меня, мой заработок", - возмущается Маша Распутина.

Обвенчался на Распутиной в браке с другой?

Вкратце история такова: Распутина уже много лет живёт с бизнесменом Виктором Захаровым. В конце 90-х они обвенчались, в начале нулевых у пары родилась дочь, которую назвали Марией. Казалось бы, тишь да гладь. Но есть нюанс, и он размером с 4-этажный дом. Всё это время Виктор оставался официально женат на другой женщине - на Елене, которая жила в Ухте и все эти годы не давала развод. Или Захаров не настаивал - тут версии расходятся.

"То говорила вначале: "Пусть дочка школу окончит". Потом: "Пусть дочка университет окончит, на работу устроится. Купи дочке новую квартиру". И вот всё тянулось-тянулось", - говорит сам Виктор Захаров.

За это время Захаров успел уйти из семьи, поселиться с Распутиной на Рублёвке, завести ещё одну дочь, стать банкротом и, как мы уже выше рассказывали, обвенчаться.

Развёлся Захаров только в 2023 году. В таблоидах тогда сообщили, что с Распутиной они расписались на третий день после развода в ЗАГСе Барвихи. Правда, свадебные фото, которые попали в Интернет, оказались сгенерированы нейросетью. Ну, а что? Столько лет ждали - можно и пошутить. Шумных торжеств пара не устраивала.

"Да, зачем? 26 лет будет. У нас в 1999 году было венчание - всё. Достаточно! Какая ещё свадьба? Для чего вообще свадьба? Сейчас разве можно справлять свадьбу или праздновать что-то? Посмотрите, что в мире творится. Свадьба? У нас венчание было, у нас свадьбы не было", - говорит Маша Распутина.

Дом раздора

Вернёмся к квадратным метрам. Дом, в котором живёт Распутина, Захаров купил в период своего первого брака. По закону - это совместно нажитое с Еленой имущество. И после развода бывшая жена - та, которая якобы бегает по гадалкам, - потребовала свою половину.

"Вот сколько мы живём с Виктором, она всю жизнь ненавидит Машу Распутину. И она хочет всячески сделать мне гадость, подлость. Ну, вы понимаете, когда человек действительно постоянно "стаканит", там же вселяется уже бес, дьявол, и он ею управляет просто, манипулирует. Она сегодня так сказала, послезавтра - так. С бодуна встала", - возмущается певица.

Нам столь тонкие материи неведомы, поэтому дальше тоже только факты. Сначала суд первой инстанции бывшей жене Захарова в разделе отказал, а потом последовала апелляция, которая, по словам Распутиной, за три минуты всё переиначила и взыскала с её нынешнего мужа 70 миллионов рублей. А где их, спрашивается, взять?

"Виктор Евстафьевич, вот я сейчас скажу, он очень мягкотелый, мягкий, добрый человек. Она вот им всю жизнь понукала. Я тоже не хотела это на публику выносить! Публичный, все меня знают. И вот это всё выносить", - негодует Распутина.

Муж-банкрот

В прошлом году Виктора Евстафьевича признали банкротом, денег у него нет. 71-летний бизнесмен, когда-то ворочавший миллионами в нефтегазовой отрасли, теперь сетует, что у него заблокировали даже пенсионную карту.

Получается, что Распутина много лет жила в доме, который юридически ей не принадлежал. Вкладывала гонорары в ремонт, покупала мебель, создавала богатый интерьер с позолотой, колоннами, шкурами на диванах и своими портретами в массивных рамах. Но по бумагам она никто.

Распутина постоянно радует своих подписчиков, демонстрируя идеально подтянутое тело в интерьерах того самого особняка. И в интервью утверждает, что пользовалась услугами пластического хирурга лишь после рождения дочери.

"Не злите Машу!"

Будучи на пике славы, Распутина продала свой собственный дом в Крёкшино и все деньги вложила в особняк на Рублёво-Успенском шоссе. В микроблоге Распутиной сейчас встречаются и едкие комментарии. Высмеивают и обстановку в доме, называя её "бандитским стилем 90-х" или "цыганским барокко". Мы, в свою очередь, посоветуем шутникам всё-таки не перегибать палку - и вот почему.

"Её надо достаточно сильно разозлить, но, если ты её разозлишь, я вам честно могу сказать: она разнесёт всех. Ей хватит сил найти адвокатов, юристов, всем заплатить денег, вытащить, сделать пресс-конференцию, устроить из этого шум. Не злите Машу Распутину, не трогайте эту женщину. Она очень непростая и далеко не дурра", - предупреждает продюсер Михаил Кусков.

Есть в этой истории и другая сторона: в доме живёт старшая дочь Распутиной, Лидия. Ей 40 лет, и она инвалид второй группы. Для неё любой переезд - серьёзный удар, и это не фигура речи.

"Она больной человек, с заболеванием. Она стоит в психоневрологическом диспансере на учёте. Ей нужно постоянно... Вот как осень и весна - у нее обострение идёт", - говорит Маша Распутина.

С Лидией у певицы долгая и непростая история. После развода с первым мужем, продюсером Владимиром Ермаковым, дочь осталась с отцом. Тот, по словам Распутиной, настраивал ребёнка против матери. Помирились они, только когда Лидии исполнилось 36 лет. И сегодня инвалидность может стать одним из аргументов в борьбе за дом. В начале апреля состоялось заседание суда, на которое обе стороны прислали своих адвокатов.

Оставил бывшей жене все

По словам Виктора Захарова, он оставил первой семье квартиру в Ухте с ремонтом на миллион долларов, купил дочери квартиру в Москве, отдал три бизнеса на 190 миллионов. Очевидно, было это всё до того, как его признали банкротом и заблокировали пенсионную карточку.

Неудивительно, что Распутина в бешенстве. Бывшая жена Виктора Захарова на собрании кредиторов решила, что и их дом на Рублёвке относится к объектам роскоши и его надо продать. Правда, попасть внутрь дома и провести его оценку представители бывшей жены Захарова пока не могут.

Хайп ради пиара?

Распутина не стесняется в выражениях. По её версии, бывшая жена Захарова, скажем так, человек чересчур самоуверенный. Распутина давно не гастролирует, не выпускает новых хитов и сама признаётся, что по сцене не скучает. А тут вдруг такой карьерный ренессанс на фоне делёжки дома.

"Большинство тех артистов, которые когда-то были на пике, которые ушли и про которых не слышно, сейчас начали использовать эту фишку. То есть должно произойти что-то такое грязное, плохое, чтобы за счёт этого вылезти. А здесь такое - хоп! И повод, инфоповод: вот у Маши Распутиной отнимают дом", - рассуждает продюсер Никита Злобин.

Что бы в итоге ни произошло, тихо точно не будет. Шансы решить всё мирно ещё есть. Правда, они тают с каждым новым интервью.