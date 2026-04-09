Пугачева выставила на продажу свою квартиру на Арбате

Представители Аллы Пугачевой выставили квартиру певицы в районе Арбата за $5 млн (391,2 млн рублей). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заметил, что участники рынка критично оценивают лот медийной персоны. Вместе с тем, риелторы допускают, что квартиру через 5-6 месяцев удастся продать предположительно по цене выше рыночной.

Объект находится в ЖК «Филипповский», в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская», площадь пятикомнатной квартиры составляет 303 кв. м, в сделку входят два машино-места. Из окон открывается вид на храм Христа Спасителя (храм Рождества Христова).

«Учитывая видовые характеристики, можно говорить о том, что квартира может быть продана выше рынка. На данный момент продается лот в этом доме с отделкой на 6-м этаже, стоимостью 265 млн рублей», — уточнила партнер группы компаний Kalinka Полина Меделяновская.

Журналисты заметили, что недвижимость продается со всей дизайнерской обстановкой и итальянской мебелью.

Ранее сообщалось, что Пугачева на протяжении нескольких лет пытается продать роскошный замок в деревне Грязь. Продажа осложняется рядом факторов, в частности, тяжелой ситуацией на рынке элитной недвижимости.