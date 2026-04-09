Боня против Товстика: звезда прокомментировала судебный иск от его компании

Компания, совладельцем которой является Роман, подала в суд на Викторию Боню за критику их бизнес-модели. Звезда узнала об иске от прессы.

Викторию Боню ждет судебное разбирательство с организацией, совладельцем которой является Роман Товстик — новый избранник Полины Дибровой. Компания подала иск из-за резких высказываний телеведущей. Причиной конфликта стало старое видео звезды, в котором она сравнила бизнес-модель бренда с «финансовой пирамидой». От Виктории требуют удалить ролик.

Сама Виктория в беседе с изданием Super призналась, что новость о суде застала ее врасплох. По словам телеведущей, она узнала о претензиях Романа Товстика не из официальных уведомлений, а из публикаций в СМИ. Документы по делу Боня пока не видела, но уже связалась со своим адвокатом.

«В принципе я не считаю, что я сделала что‑то противозаконное. И я не думаю, что ему (Роману — прим. ред.) вообще нужно со мной судиться, потому что в его интересах, конечно, лучше бы этого не делать», — отреагировала блогерша.

Стоит отметить, что ранее Боня активно сотрудничала с компанией Товстика и даже продвигала ее товары в массы. Однако со временем Виктория в них разочаровалась. После этого она и записала тот самый ролик.