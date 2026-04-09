Цыганова назвала грехом выступления Бьянки, Линды и Глызина в Страстную пятницу

Выступающие в Страстную пятницу артисты, такие как Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.), Линда и Алексей Глызин, грешат, заявила "Абзацу" певица Виктория Цыганова.

В Страстную пятницу, которая в 2026 году приходится на 10 апреля, христиане вспоминают распятие и погребение Иисуса Христа. Церковь рекомендует в этот день воздерживаться от развлечений. Однако некоторые звезды российского шоу-бизнеса все же дают концерты.

Цыганова отметила, что вопросы веры очень тонкие. По ее словам, артисты, вероятно, решили, что не имеют отношения к духовному миру, поэтому и выступают – возможно, им просто "жить не на что".

"Каждый живет так, как хочет. Но здесь еще есть тема того, что они соблазняют других людей, которые пока не пришли к Богу и не открыли Его в себе. Главное в эти дни – никого не осуждать, поскольку Господь говорит, что осуждение – один из самых тяжелых грехов", – подчеркнула она.

Певица рассказала, что сама в Страстную пятницу пойдет только в церковь – молиться и оплакивать Христа. Те же, кто в этот день развлекаются, по ее мнению, совершают тяжкий грех: они вредят себе, своему роду, своим детям и к тому же соблазняют других людей.

Цыганова заключила, что Господь никого не принуждает, однако смотрит и наблюдает за тем, что делают люди.

