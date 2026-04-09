Джорджа Клуни объявили военным преступником

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг объявил американского актера Джорджа Клуни военным преступником из-за его критики в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в соцсети Х.

© Lenta.ru

«Единственный человек, совершающий "военные преступления", – это Джордж Клуни – своими ужасными фильмами и отвратительной актерской игрой», — написал он.

Ранее Трамп раскритиковал получение гражданства Франции актером Джорджем Клуни и его семьей, написав в соцсетях, что семейная чета Клуни — «два худших политических прогнозиста всех времен», и что Франции «находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции».

Перепалка между актером и нынешним американским лидером началась еще в 2017 году. Клуни тогда высмеял Трампа, назвав его «элитой Голливуда».