Экс-солист "На-На" Соколов рассказал о нападении поклонницы

Бывший солист музыкальной группы "На-На" Павел Соколов рассказал Пятому каналу, как на него напала одна из поклонниц.

По словам артиста, у одной из фанаток случилась истерика, в результате чего она пробралась на сцену во время выступления и ударила певца в пах. Соколов предположил, что это произошло из-за того, что он не уделил достаточного внимания девушке.

Артист признался, что лишь посмеялся над произошедшим. При этом охрана вывела девушку из зала. Однако, как сообщил исполнитель, он с поклонницей ничего не сделал.

"А что я могу сделать? Да ничего! Мне уже долбанули, пришлось перетерпеть", – отметил Соколов.

