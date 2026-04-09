Совершеннолетие с размахом: чем удивляют дети российских звезд на своих праздниках

Дети российских знаменитостей не стесняются праздновать дни рождения на широкую ногу — личные праздники проходят в дорогих ресторанах и клубах. «Царьград» рассказал, чем удивляют наследники звезд.

Так, дочь телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина Яна с размахом отпраздновала 18-летие. Сперва состоялся семейный ужин в ресторане, где гуляния завершились метровым тортом, а после компания поехала в столичный клуб, принадлежащий Тимати. Для гостей выступили сам хозяин и его коллега Гуф.

Свое 16-летие отпраздновала дочь покойного политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой. Девушка выбрала для праздника клуб Chateau de Fantomas — закрытое заведение, куда вход открыт только его участникам и их гостям. Вечеринка прошла в стиле «Великого Гэтсби». Организацией занималось агентство Одинцовой, которое специализируется на мероприятиях класса люкс.

В прошлом десятилетии общество узнало и о другом роскошном день рождении. 18-летие Устиньи Малининой готовилось ее родителями — Эммой и Александром Малининым, — несколько месяцев. Взрослые выбрали один из ресторанов на Рублевке, тщательно продумали меню и развлекательную программу. В день торжества зал утопал в цветах, однако больше всего гостей удивили живые бабочки, летавшие в помещении. Кроме того, на праздник привезли настоящего львенка — именинница сделала с ним не одно фото на фоне розового пресс-вола.

Недавно 26-летие отпраздновала дочь певца Дмитрия Маликова — Стефания. Она встречала свой день рождения в Дубае в компании подруг. Роскошные апартаменты блогера были заставлены огромными букетами — их приходилось передвигать, чтобы выйти на балкон. Кроме того, Стеша получила множество подарков от люксовых брендов. Основное празднование состоялось в Москве, в одном из дорогих столичных ресторанов.

Не отстала и дочь телеведущей Даны Борисовой — Полина Аксенова. Она отмечала свое совершеннолетние с размахом в компании других детей звезд, с которыми познакомилась на съемках одного из развлекательных шоу. Поздравить ее пришли сын Николая Валуева Григорий, дочка Глюкозы Лидия Чистякова и сын Децла Антоний Толмацкий. Последний похвастался особым подарком: он сделал для Полины эскиз татуировки, которую девушка набила на левом предплечье. Вечеринка проходила в одном из престижных заведений Москвы. Ресторан специализируется на средиземноморской кухне и отмечен звездами Мишлен.