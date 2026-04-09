Больная раком Лерчек побрилась налысо

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, побрилась налысо после прохождения курса химиотерапии. У нее диагностирован рак желудка на поздней стадии после рождения четвертого ребенка. Об этом сообщил жених звезды соцсети, 38-летний аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

33-летняя Чекалина проходит лечение в онкоцентре имени Блохина. Отмечается, что после химиотерапии у нее начали выпадать волосы, и решение побриться далось ей непросто.

— Моя храбрая Лера, я не могу представить, как женщине сложно терять свои волосы, свою красоту и женственность. Выпадение началось после первой химии, я видел, как тебе было сложно каждый раз расчесываться и убирать волосы большими клоками. И ты приняла правильное решение — побриться налысо, чтобы не позволить этому процессу красть твою красоту по капле, — поделился с подписчиками Сквиччиарини.

Он отметил, что семья поддерживает ее в период лечения, придает ей силу и стойкость.

У Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствииноворожденного ребенка.