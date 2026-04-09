Лиана Турецкая перечислила секреты крепкого брака

Жена музыканта Михаила Турецкого Лиана раскрыла секреты крепкого брака. Как сообщает «КП», по ее мнению, человеку не стоит рассказывать «все и сразу».

Лиана познакомилась с Турецким, когда ей было 25 лет, а через год они поженились. В 2026 году пара отметит 24 года со свадьбы. У нее спросили, стоит ли сразу раскрываться любимому человеку.

«Можно, но зачем все сразу? Можно потихоньку. Подготавливать, подождать подходящее время. Через годик, через два, когда уже так привязался, что некуда бедному деться, и на все будет согласие. Женская хитрость и мудрость должны всегда присутствовать», — отметила Турецкая.

Жена музыканта отметила, что особых секретов крепкого брака у нее нет, ведь все «очень индивидуально». По словам Лианы, в молодости она шутила, что у них крепкий союз, поскольку Михаила большую часть времени нет дома. Однако сейчас она так не считает.

«Любовь прекрасна в начале, но самое главное — это уважение, понимание. Нужно уметь уступить. Главное — любить и уважать человека. А потом уже настолько друг друга чувствуете и привыкаете, что становитесь родными душами. И уже не понимаете, куда друг без друга», — заявила она.

Турецкая в этом году отметит 50-летие. При этом она призналась, что до сих пор ощущает себя на 25 лет. Лиана отметила, что ни она, ни ее супруг не заметили, как быстро выросли ее дети.