Тур по Европе: как Милохин пытается заработать за рубежом

Блогер Даня Милохин покинул Россию еще три года назад и до сих пор пытается придумать, как заработать на жизнь. Как сообщает Starhit, молодой человек начал гастролировать по Европе и продолжает снимать видео для соцсетей, однако они уже не набирают столько просмотров, как раньше.

Милохин уехал из России в октябре 2022 года, внезапно бросив проект «Ледниковый период». Он объяснил свое решение тем, что занимался тем, «что не хочет делать». После он на короткое время вернулся в РФ, однако в 2023 году уехал в Дубай из-за угрозы призыва в армию.

В ОАЭ блогер работал курьером и таксистом. Ранее заработанные на блоге деньги он истратил. В попытках вернуть популярность Милохин отправился в гастроли по Европе — в графике у него стоят концерты в Варшаве и Роттердаме.

На пике популярности Даня записал несколько песен — предположительно, именно ими блогер собирается развлекать публику. Цена на билеты составляет от 25 до 50 евро, а за 100 евро фанаты могут лично встретиться с кумиром, недолго поговорить, получить фото и автограф.

Семья Милохина после того, как парень отъехал из России, подверглась атаке ненавистников. Осенью 2024 года неизвестные подожгли дом его родителей под Анапой. После этого семья переехала в США, продав жилье за 6,9 млн рублей, хотя изначально за него планировалось выручить 15 млн.