Шаляпин изъявил желание провести свадьбу Клавы Коки и Димы Масленникова

Известный шоумен Прохор Шаляпин на музыкальной премии «Жара» заявил, что готов организовать торжество для певицы Клавы Коки и блогера Димы Масленникова без гонорара. Он поздравил влюбленных, назвав их успешной и прекрасной парой, и пожелал им красивых детей, передает «Звездач».

Артист признался, что стремится к комфорту и спокойной жизни, а не к унижениям, хотя деньги любит. По его словам, безумные гонорары ему не нужны, потому что умирать с миллиардами на счету обидно.

Ранее сообщалось, что Клава Кока объявила о помолвке с Димой Масленниковым. Новость вызвала широкий резонанс. Пара вместе появилась на музыкальной премии «Жара», где Кока посвятила песню жениху, а Масленников забрал ее со сцены.

Напомним, что слухи об отношениях артистки и блогера ходили несколько лет, однако те их не подтверждали, заявляя, что они просто хорошие друзья.

Кока рассказала ранее правду про знакомство ее подруги Мари Краймбрери с супругом, блогером Давой. Она отметила, что это произошло на шоу «Дуэты» на телеканале «Россия».