Ираклий Пирцхалава вернулся к бывшей жене спустя 12 лет

Певец и радиоведущий Ираклий Пирцхалава спустя 12 лет после развода в 2014-м году вернулся к бывшей жене, актрисе Софье Гребенщиковой. Вместе они появятся на шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!».

© Вечерняя Москва

Пара рассказала, что они считают проект возможностью проверить отношения и выяснить, есть ли у них возможность построить совместное будущее.

— В обычной жизни много отвлекающих факторов, и на отношениях сложно сосредоточиться. На проекте мы смогли по-настоящему сфокусироваться друг на друге. Я не люблю выносить личное напоказ, но для нас участие в реалити — способ понять, насколько мы вообще повзрослели и готовы ли мы вместе двигаться дальше, — отметил певец.

Сама Гребенщикова считает, что благодаря шоу она вновь увидела в своем бывшем супруге много хорошего, что терялось в быту. Также пара призналась, что они оба переживали, что шоу может «добить» их заново зародившиеся отношения.

— Страх все сломать, конечно, есть. Я знаю, что на эмоциях могу перегнуть и разрушить то, что долго строилось — иногда просто не успеваю вовремя остановиться, — сказал Пирцхалава.

Кроме того, певец пожаловался, что некоторые участники шоу в погоне за главным призом намеренно провоцировали их и «вели себя эгоистично и корыстно». Однако сам Пирцхалава сказал, что для него важно «не идти по головам и оставаться человеком».

