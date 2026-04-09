«Счастливы вместе», дети и новые проекты: как живет актер Павел Савинков

Актер Павел Савинков получил известность благодаря сериалу «Счастливы вместе». Издание News.ru рассказало, как актер живет сегодня и есть ли у него новые проекты.

Савинков и сериалы

Савинков родился 29 ноября 1981 года в подмосковном городе Красногорск. Окончил ВГИК. Он сыграл Анатолия Полено в ситкоме «Счастливы вместе», где также снялись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова. Савинков присоединился к продолжению сериала, получившему название «Букины».

«Я несколько скептически и даже с тревогой отнесся к идее съемки продолжения истории семейства Букиных. <… > Но рассматривать все предложения, которые поступают, - тоже часть актерской работы. Поэтому, разумеется, прочитал сценарий и был приятно удивлен, что в нем удалось передать дух тех самых Букиных», - рассказывал актер.

В одном из интервью Савинков рассказал, что с Бочкаревой (Даша Букина) и Сагаловой (Света Букина) они общались «больше как коллеги», а с Логиновым (Гена Букин), Якиным (Рома Букин) и Юлией Захаровой (Лена Полено) у них были дружеские отношения. Он подчеркнул, что до сих пор считает их своими друзьями.

Среди других работ актера - роли в сериалах «Олдскул», «Медиатор», «Улица».

Личная жизнь актера

У Павла Савинкова есть сын и дочь. Актер женат на актрисе Александре Стрельциной.

«Моя жена тоже актриса, и да, у нас и в профессиональной сфере тоже взаимопонимание. Мы с ней одинаково относимся к работе. И актерскую профессию считаем именно профессией, а не призванием», - рассказывал Савинков.

Проекты актера

По данным News.ru, актер задействован в спектаклях «Боинг-Боинг», «Мужчина на все руки» и «Суперстарс». В 2025 году вышла комедия «Олдскул», в которой он снялся вместе с Марией Ароновой и сыграл директора школы.