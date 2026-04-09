Macan подарил финскую сауну воинской части

Рэпер Macan (Андрей Косолапов — настоящее имя) подарил своей воинской части финскую сауну. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Косолапов потратил более 3 миллионов рублей для ремонта этажа с казармами и старой бани в Центре спецназначения «Витязь» в Балашихе. Подарок приурочен ко Дню Росгвардии. Рядом с новой финской сауной оборудовали комнату отдыха в стиле лофт. Как отмечает SHOT, в парилку чаще всего ходят контрактники, которые отправляются в зону специальной военной операции (СВО).

20 декабря Косолапов принял военную присягу во время прохождения срочной службы. В торжественной церемонии он принял участие вместе с другими новобранцами отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

В Росгвардии добавили, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы поочередно выходили из строя и читали вслух текст военной присяги.