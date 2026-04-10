Что на самом деле скрывается за романом Диброва и Гусевой

После развода с молодой женой Полиной Дмитрий Дибров недолго страдал от одиночества. Теперь телеведущий счастлив с нутрициологом Екатериной Гусевой. Ей 43 года. Недавно она развелась. У нее трое детей.

Недавно появилась информация, будто Дмитрий и Екатерина стали жить вместе. Однако психолог Станислав Самбурский высказал мнение, что на самом деле в этих отношениях о любви речи не идет. Он припомнил, как в новом интервью Дибров назвал свой роман с Гусевой "сладким бременем".

"Возможно, это вырвалось у него невольно, но прозвучало наконец-то честно. За такой фразой слышится не флирт, а возрастная паника. Так не говорят про настоящие чувства. Он явно ухаживает не за женщиной, а за своей самооценкой. Я не вижу здесь любви", - заявил эксперт.

Психолог считает, что Дмитрий Дибров через новый роман пытается продемонстрировать, что еще вполне успешен и востребован среди женщин. "Когда взрослый, уже почти пожилой мужчина признается: "Хочу все еще нравиться", это вовсе не романтично. Так наружу прорывается тревога. Ему явно нужна не просто женщина рядом, а постоянное подтверждение того, что он все еще конкурентоспособен, может вызывать интерес", - объяснил психолог NEWS.ru.

Напомним, Полина Диброва рассталась с мужем после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября 2025 года. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавица Полина ушла от шоумена к другу семьи Роману Товстику. Бизнесмен жил по соседству, а модель дружила с его женой, несколько лет назад даже стала крестной его сына. Диброва так влюбилась в соседа, что разрушила семью приятельницы.

Перед Новым годом Полина и Роман съехались. Они сняли дом рядом с Дибровым, чтобы дети могли каждый день видеть и папу, и маму.