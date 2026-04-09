Шаляпин признался в любви к Волочковой

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что переживает за балерину Анастасию Волочкову, которая перенесла операцию на ноге. Его комментарий передает «Газета.Ru».

«Я ее очень люблю и переживаю. Настя Волочкова — очень светлая душа», — поделился исполнитель.

По словам Шаляпина, танцовщицу любит большинство россиян, потому что людям в России свойственна «всеобъемлющая доброта».

«Есть, конечно, хейтеры, но они есть у каждого», — считает певец.

В феврале Волочкова сообщила, что летала в Германию, где медики провели ей операцию на ноге. Из-за этого она была вынуждена некоторое время передвигаться на костылях. Позже балерина пожаловалась, что родственники не интересовались ее состоянием. По словам танцовщицы, ее мать и дочь Ариадна не проявили заботы, хотя знали, что ей потребовалось хирургическое вмешательство.