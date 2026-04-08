Телеведущая и модель Алена Водонаева пожелала любителям самокатов «гореть в аду». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время разговора с журналистами на премии «Жара Music Awards» Водонаеву спросили о том, поддерживает ли она запрет электросамокатов в России. В ответ на это Водонаева заявила, что хочет «чтобы самокатчики были прокляты и горели в аду».

«Да, самокатчики, будьте прокляты! Горите в аду! И ходите пешком, жирные вы твари. Вам не надо ездить на самокатах, вам надо ходить пешком, разгонять лимфу, чтобы быть здоровыми, красивыми, активными и беречь свое здоровье. Так, чтобы вы доживали до 90 лет. Прекратите ездить на этом транспорте, целлюлитные хряки», — заявила она.

Причину своей ненависти к электросамокатам Водонаева не объяснила.

